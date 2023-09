Araucariense é vice-campeão paranaense e em outubro poderá disputar o Brasileiro de Kart

O piloto de kart Igor Ohpis, 7 anos, está melhorando cada vez mais seu desempenho nas pistas e conquistou mais um título, desta vez no Campeonato Paranaense de Kart 2023, realizado no sábado (09/09) no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina. Igor, que vem chamando a atenção pela sua ousadia nas pistas, disputou na categoria Mirim e foi vice-campeão. “Ele correu com chuva e tudo e nem isso o impediu de fazer uma excelente corrida, só foi ultrapassado nos metros finais”, disse o pai Rafael.

A competição foi promovida e organizada pela Associação dos Kartistas da Região de Londrina, com supervisão da federação Paranaense de Automobilismo e contou com a participação de 108 pilotos, representando 35 cidades e 5 estados.

Igor não vai desacelerar, já está treinando para o Campeonato Brasileiro de Kart, que acontecerá entre os dias 7 a 14 de outubro, no Velopark, que fica em Nova Santa Rita (RS). “Este é um dos maiores eventos do Kartismo Nacional, que reunirá os maiores pilotos da modalidade do Brasil. Queremos muito participar, mas como é muito longe e é um campeonato de grande porte, os gastos são altos. Então criamos uma vakinha virtual para conseguir recursos. Será um sonho pro Igor, ele tem se esforçado muito pra chegar até aqui”, comenta o pai.

Igor ficou em 2º lugar após ter sido ultrapassado na reta final da corrida

Contribua com a vakinha e ajude o piloto Igor Ohpis a competir no Campeonato Brasileiro. O link é o https://www.vakinha.com.br/4019636. Você pode ajudar via Pix usando a chave 4019636@vakinha.com.br

Edição n.º 1380