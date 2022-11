Araucariense estreia com três títulos no Campeonato Brasileiro WFF 2022

A araucariense Lívia Maria Dondalski, 32 anos, faturou três títulos na disputa do Campeonato Brasileiro WFF 2022, evento de fisiculturismo que foi realizado no sábado (12/11), no Teatro Marista Santa Maria, em Curitiba. O troféu do campeonato levou o nome do fisiculturista Roberto Gervásio, que morreu de Covid em 2020.

Pela primeira vez em uma competição, Lívia levou a melhor e foi campeã overall na categoria Sport Model. Na categoria Biquini ela ficou no top 3 Novice (estreantes) e no top 2 por altura. “O resultado foi fruto de muita preparação e foco, sob orientação do meu preparador físico Amaro Velasco e do meu nutricionista Reinaldo Daniel Moreira”, diz a atleta, que treina na Academia Don’t Stop.

Lívia trabalha como enfermeira e começou a praticar fisiculturismo há cerca de cinco meses, e foi este o tempo que se preparou para a sua primeira competição oficial.

Em 26 de novembro ela irá participar de mais um campeonato, o Sul Americano WFF, que será em São Paulo. “Vamos buscar o Pro Card, que é o desejo de todo fisiculturista amador: tornar-se um fisiculturista profissional para enfrentar só os melhores”, declarou.