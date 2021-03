Araucariense internado com Covid-19 precisa urgente de plasma de sangue

Compartilhe esta notícia:

Foto: divulgação

A Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ) do Jardim Plínio está pedindo ajuda para um de seus membros, Wilson Neves das Chagas Júnior, 40 anos, que está internado no Hospital do Rocio, em Campo Largo, com Covid-19. O araucariense está entubado e precisa urgente de plasma de sangue. Os doadores de plasma precisam ter sido testados positivo para o vírus, já que o tratamento consiste na utilização dos anticorpos que o organismo dessas pessoas desenvolveu no combate à doença, em pacientes em estado grave, que necessitam de transfusão.

As doações de plasma hiperimune precisam ser feitas através do Hemepar – Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, em nome do paciente Wilson Neves das Chagas Júnior. A doação precisa ser previamente agendada no link https://www.saude.pr.gov.br/servicos/Saude, na aba “doação de sangue”. Ainda pelo site é possível conferir todos os requisitos necessários para ser um doador.

Texto: Maurenn Bernardo