Araucariense levanta 268kg e é campeão da Copa Brasil Adulto de Levantamento de Peso

O levantador de peso olímpico Vinicius de Queiros Carlos, 24 anos, foi campeão da Copa Brasil Adulto de Levantamento de Peso, realizada no início de novembro, no Rio de Janeiro. Ele levantou 117kg no arranco, 151kg no arremesso, chegando a um total combinado de 268kg. Em outubro o araucariense já havia conquistado o ouro no Campeonato Paranaense, onde levantou 115kg no arranco e 150kg no arremesso, com uma carga total de 265kg.

Vinicius iniciou no esporte com 18 anos, quando estava no 2° ano do curso de Educação Física. Durante a faculdade, o amor pelo esporte só foi aumentando e ele começou a participar de algumas competições ao longo desses anos. “Para participar da Copa Brasil e do Paranaense eu contei com o apoio da Geração Olímpica do Paraná, e também de vários apoiadores e familiares, que me ajudaram a custear as despesas da viagem e das competições. Após essas conquistas, posso afirmar que meu amor pelo esporte só cresce e hoje estou focado no Campeonato Brasileiro, que pretendo disputar no ano que vem, buscando o meu melhor resultado”, disse o atleta.