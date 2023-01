Araucariense organiza rifa de uma XR 200 com números a 0,99 centavos

Tentar a sorte grande comprando a rifa de uma moto XR 200, nunca foi tão fácil. O araucariense Leonardo Costa, dono do perfil Braap_e_lama, foi quem organizou a rifa, que custa apenas R$0,99 cada número. Isso mesmo! Por apenas R$ 0,99 você adquire um número e concorre a uma XR 200 ou R$ 5.000,00 no 1º prêmio, um kit Braap e Lama (2º prêmio) e um PIX de R$ 500,00 (3º prêmio). Também haverá um brinde surpresa para a pessoa que comprar mais números.







A ideia de fazer a rifa, segundo ele, é criar um engajamento maior nos seus perfis do Instagram e do Facebook, onde são divulgados eventos radicais e de aventura. “Para concorrer é fácil, basta acessar no link: https://agendaoffroad.com.br//braapelama ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code e garanta seus números”, explica o araucariense. O sorteio será pela Loteria Federal, com data a ser definida.