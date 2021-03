Araucariense que viajou para 48 países conta histórias e compartilha receitas

Compartilhe esta notícia:

Lislen já viajou por vários países e conta suas experiências aos seus seguidores. Foto: divulgação

Lislen Samara Viana, de 28 anos, desde muito nova usa o conhecimento para ajudar o próximo, ganhando até o título de “A garota das dicas”, dado por amigos e familiares. Após dois anos trabalhando em navios transatlânticos e de contrair endometriose, o que a obrigou mudar radicalmente a alimentação, a jovem adquiriu muitas referências e agora busca compartilhar suas experiências turísticas e gastronômicas com o máximo de pessoas possível, usando suas redes sociais.

Nascida e criada em Araucária, a moradora do bairro Fazenda Velha, sempre sonhou em conhecer o mundo, especialmente os Estados Unidos, entretanto, ela não imaginava que seu passaporte fosse alcançar carimbos de 48 países diferentes. A convivência a bordo de navios rendeu histórias interessantes à jovem empreendedora, ela conheceu pessoas de diversos cantos do mundo, teve experiências divertidas, e o melhor, adquiriu conhecimento. “Sempre gostei de tirar fotos, dar dicas, mas não tinha muito vínculo com as redes sociais. Porém, guardei todas as fotos para compartilhar o que eu vivenciei”, conta ela. Provando delícias de inúmeras culturas, o desejo de se aventurar pela culinária despertou na jovem após a volta ao Brasil, logo após descobrir a endometriose. É uma infecção inflamatória provocada por células do endométrio, que revestem as paredes do útero. O problema de saúde despertou um alerta em Lislen. A empreendedora precisou mudar de vida, passando a praticar hábitos mais saudáveis, principalmente no quesito alimentação.

“Quando fiz uma viagem para a Noruega, em 2018, comi um pão com abacate, ovo e sementinhas de romã. Depois do diagnóstico, me lembrei dessa receita, o quanto era saudável e delicioso aquele prato. Foi aí que pensei em fazer receitas saudáveis e gostosas para conseguir fazer uma reeducação alimentar”, explica a araucariense.



Compartilhando com seus seguidores pratos saudáveis e muitas histórias alegres, a empreendedora diz receber muitas mensagens das pessoas perguntando sobre as receitinhas e sobre as viagens, fato que a motiva a continuar. “Mostro meu dia a dia de emagrecimento, conto sobre as viagens, dou dicas para viver uma vida mais saudável, porque sei que existe essa necessidade de buscarmos uma saúde melhor, independente de diagnóstico médico. A Noruega me mostrou muito sobre a natureza, a gostar de cuidar da saúde, então quis trazer isso para a minha realidade” conclui a jovem. Acompanhe a Lislen no Instagram, Facebook, Tik Tok e YouTube “Lislen Viana”.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1251 – 04/03/2021