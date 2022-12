Araucariense vive a emoção de ser Papai Noel e encantar as pessoas

Araucariense desde sempre, com muito orgulho, Romoaldo Dudek, 56 anos, vem experimentando, há três anos, a emoção de ser um Papai Noel e encantar pessoas. O que para ele hoje é um ofício sagrado, começou com uma brincadeira de família. Há três anos o neto Lucas, que na época tinha 2 anos e 9 meses, começou a dizer que o vovô Romoaldo se parecia muito com o Papai Noel, isso porque ele estava ficando com a barba branca. A filha de Romoaldo e tia do Lucas, que sempre foi apaixonada pelo Natal, sugeriu que o pai se vestisse de Papai Noel para que a família pudesse entregar os presentes para o garotinho.







“Encontramos uma roupa de Noel, ele se vestiu e foi a maior alegria. Tiramos algumas fotos, então postei no Facebook, no Clube da Alice, contando a história e dizendo o quão linda é a magia do Natal. Em questão de minutos, ‘choveram’ comentários e curtidas e muita gente me perguntou quanto ele cobraria pra entregar presentes nas casas. Na hora eu fiquei extremamente nervosa, não sabia que teria essa repercussão. Então perguntei se meu pai toparia fazer algumas entregas e ele concordou. Fizemos um preço que para nós seria legal e começamos a atender as pessoas. Visitamos diversas casas, foi uma loucura”, relata Romoaldo pegou gosto pela coisa e no ano passado a filha postou as fotos novamente, agradecendo as pessoas que tinham contratado o Papai Noel no ano anterior (2020). “Uma fotógrafa nos chamou e perguntou se poderia fazer umas fotos dele e que não cobraria nada. Ela fez um ensaio lindo, depois divulgou e desde então ser Papai Noel virou profissão para o meu pai”, brinca.

Boa ação, do bom velhinho

A também fotógrafa Laisa Taborda, de Araucária, convidou o Romoaldo para participar de uma ação social. Montou no seu estúdio um cenário de Natal e organizou o ‘Dia com o papai Noel’. Cada duas fotos com o bom velhinho custava R$50,00 e todo o valor arrecadado foi empregado na compra de cestas básicas, que foram doadas para um orfanato. “Este ano meu pai é o Papai Noel do Shopping Novo Batel, em Curitiba, e vem encantando todos que visitam o local”, diz a filha emocionada.

Para contratar o Papai Noel Romoaldo, o fone de contato é o (41) 99921-5305, falar com Letícia Dudek, ou através do Instagram @papainoelromo.