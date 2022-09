Araucarienses arremataram oito medalhas no Circuito Paranaense de Judô

Os atletas, representando as categorias sub 13 e sub 15, conquistaram uma medalha de ouro, três de prata e quatro de bronze

Oito medalhas foi o saldo da participação dos judocas de Araucária na 2ª etapa do Circuito Paranaense de Judô nas categorias sub 13 e sub 15, realizada no sábado, 27 de agosto, em Ponta Grossa. A competição foi organizada pela Federação Paranaense da modalidade (FPRJudô) e contou com disputas nas duas categorias, tanto no masculino quanto no feminino.

Os araucarienses voltaram para casa com excelentes resultados. Rafaela Procópio (-47 Kg) ganhou medalha de ouro, Alex de Lara de Paula (-28Kg), Nicoly Schnnor (+60Kg) e Davi Salvani (-38KG) conquistaram medalhas de prata e os judocas Alfeu Vantuir (-40Kg), Luiz Guimarães (-81Kg), Milena Alves Vieira (-63Kg) e Yuri Holub (-60Kg) ganharam medalhas de bronze.

Também fizeram belíssimas apresentações na competição os atletas Gabriel Mendonça, Juan Silverio, Pedro Henrique e Diogo França.