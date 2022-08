Araucarienses estão mandando bem no Campeonato Paranaense de Vôlei Sentado

Sem perder nenhum set, o time IPP Brasil, do araucariense Ed Casagranda, foi campeão da etapa Maringá do Campeonato Paranaense de Vôlei Sentado. Os jogos desta fase aconteceram no último final de semana, dias 20 1 21 de agosto. Com este resultado a equipe segue confiante para a terceira fase, que será nos dias 24 e 25 de setembro, em Paranaguá. “Mesmo com o time bem desfalcado, fomos implacáveis, vencemos os jogos contra Maringá, Paranaguá e o Círculo Militar, todos pelo placar de 3X0”, comemorou Ed.

Já a equipe do Círculo Militar, da qual faz parte o araucariense Alex Witkowski, terminou a etapa em 3º lugar. “Foi um campeonato muito bom, de um modo geral, no nosso primeiro jogo enfrentamos a equipe de Paranaguá, a AVPL e ganhamos deles de 3×0. O segundo jogo foi o mais difícil pra nós, foi contra os donos da casa, o time da Assama, sabíamos que seria extremamente difícil, pois eles estavam em casa e viriam com tudo pra cima de nós. Meu time jogou super bem, porém a sorte estava do lado deles e desta vez eles nos venceram no quinto set e levaram a partida por 3×2”, comentou.

No domingo pela manhã o time de Alex enfrentou a equipe de Curitiba, o IPP, e perdeu por 3×0. “Detectamos algumas coisas no time que precisam ser mudadas para a próxima etapa e seguimos confiantes”, completou o paratleta.