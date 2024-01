Araucarienses finalizaram 2023 com chave de ouro na 98° São Silvestre

A 98° Corrida Internacional de São Silvestre acontece anualmente no dia 31 de dezembro, na Avenida Paulista em São Paulo. A competição teve a participação de 35 mil pessoas, sendo 3 mil a mais do que o ano anterior.

Ao todo foram 15 km de prova, que teve início com a largada dos cadeirantes às 7h25, em seguida com a largada da elite feminina às 7h40, e a elite masculina saiu às 8h05.

Já é tradição o casal Marcus e Soeli Matozo finalizarem o ano competindo na São Silvestre. Sendo essa a 6° participação do professor Marcus e a 5° da Soeli.

“Como de costume sempre vamos dia 28/12 para São Paulo, assim podemos aproveitar um pouco e visitar os pontos turísticos da cidade”, relata o professor.

Além disso, o professor se emociona ao comentar que em 2025, o casal completará 25 anos de casados. “A 100° edição da São Silvestre será especial, estamos planejando irmos fantasiados de noivos para a prova”.

Ele também relata que ambos treinaram tanto no Parque Cachoeira, quanto nas ruas de Araucária, para assim conseguirem completar os 15 hm com excelência.

“A São Silvestre para nós é o fechamento do ano. É como se corrêssemos o ano todo, e na São Silvestre buscássemos o ‘certificado’ de todas as provas corridas no ano”, finaliza Marcus.

Além do casal, o araucariense Wilmer Jacó da Silva, junto com a esposa Valéria Jacó da Silva e o filho Guilherme Jacó da Silva, também competiram na 98° São Silvestre.

“Também tivemos a companhia da atleta Luciana Santos, a qual convidamos para participar conosco”, explica Wilmer.

O atleta conta que essa foi a 2° edição em que ele e sua esposa participaram. “Eu e minha família pretendemos participar também da 100° edição, que ocorrerá em 2025”.

Wilmer explica que a preparação para esta edição foi contínua. “O maior objetivo é a busca da saúde física e mental, aliadas às amizades que fazemos. Para os corredores de rua, a Corrida de São Silvestre é a mais famosa e tradicional do Brasil, por isso o desejo intenso de fazê-la e concluí-la é sempre muito emocionante”.

Victória Malinowski / Edição n.º 1396