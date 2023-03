Araucarienses fizeram bonito no 33º GP Curitiba de Ciclismo

O 33º Grande Prêmio de Ciclismo, organizado pela Prefeitura de Curitiba, aconteceu no último domingo, 19 de março, no Parque Náutico em Curitiba e contou com a presença de atletas de todo país todo, entre eles alguns araucarienses. O Pelotão Araucária competiu em várias categorias e conseguiu chegar ao pódio em várias delas. Tânia Ciulik ficou em 1º lugar na categoria Master A, Consuelo Piel 3º lugar na categoria Master B, Wagner Bueno 2º lugar categoria Master B1, Fernando Rossi 2º lugar categoria Master B2 e Carlos Poly 1º lugar categoria Master C1.

Outros competidores da equipe não alcançaram pódio, mas tiveram excelentes resultados e chegaram muito perto. “Parabéns a todos os atletas que representaram a cidade de Araucária, aos que conseguiram pódio e também aos demais integrantes do Pelotão como Marcio Castro, Jean Pelanda, Leandro Chagas, Mauricyo Kozak, Everson Curupana e Rodrigo Prestes”, disse uma das responsáveis.