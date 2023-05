Araucarienses venceram os desafios do Ultra Brou Mountain Bike na Serra da Canastra

Entre os dias 25 a 29 de abril, quatro atletas da equipe Archelau superaram seus limites no Ultra Brou Mountain Bike, que aconteceu na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Eles enfrentaram percursos desafiadores, com muitas serras, trilhas, rockgarden (muitas pedras) e downhill (descidas em percurso cheio de obstáculos, com a maior velocidade possível).

“Foi um verdadeiro desafio de superação e persistência, que exigiu dos atletas muito esforço para completar todos os percursos nos quatro dias de prova. Foram aproximadamente 200 km, com 6.000 de altimetria”, explicou Ana Paula de Oliveira, competidora da equipe Archelau que ficou em 5º lugar geral na categoria solo feminino. Além dela, Simone Palmas ficou em 6º lugar geral na categoria e os atletas João Carlin Padilha e Karlos Kirchner tiveram ótimas participações.

