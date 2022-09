Arivaldo “Carniça” luta hoje no Bellator MMA da Irlanda, às 14h

Chegou a hora! Arivaldo “Carniça” estreia hoje (23/09), às 14h, no Bellator 285, um dos maiores eventos de MMA do mundo, que nesta edição está acontecendo em Dublin, na Irlanda. O lutador araucariense passou pela balança de pesagem e chamou a atenção ao posar para a foto mordendo uma réplica de osso, na qual estava escrito “Pitbull”. Tentando intimidar o adversário, o irlandês Brian Moore, durante a “encarada” no palco o peso-galo fez gestos simulando estar socando o próprio pescoço.

A luta será na 3Arena, às 14h (horário do Brasil), e terá transmissão ao vivo pelo canal da ESPN e no YouTube “BellatorMMA”. “Tá chegando perto do combate. Estou pronto, treinei muito tempo pra essa luta, e agora tá na hora da diversão, vamos pro show. Conto com a torcida de todos galera, manda essa energia positiva aí, vamos representar o Brasil e trazer essa vitória pra casa. É nós galera, grande abraço a todos e que Deus abençoe. Pega, hey!!!”, disse o lutador.