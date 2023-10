Arqueira do Grupo Arauqüeras é ouro no torneio Lafac 2023 da Argentina

A arqueira Tina Riter, do grupo de arqueiros Arauqüeras, conquistou o título de campeã latino-americana do Falac 2023, torneio realizado na cidade de Ezeiza, na Escola de Suboficiais da Força Aérea Argentina. Tina venceu na categoria individual por estilo e sua performance foi fundamental para que o Brasil também fosse campeão dessa Copa das Nações.

A competição ocorre a cada dois anos e envolve três dias de provas, onde os participantes percorrem um circuito com 28 alvos concêntricos, somando pontuações de 1 a 5. Nessa edição, reuniu 112 competidores, na sua maioria argentinos, além de arqueiros do Uruguai, Chile e Trinidad e Tobago.

Após mais esta conquista, o grupo Arauqüeras seguirá treinando firme, pois em agosto de 2024 irá participar de um campeonato mundial no formato do Lafac, que acontecerá em Foz do Iguaçu e será organizado pela Associação Field Brasil, com previsão de participação de pelo menos 35 países e 360 arqueiros.

Edição n.º 1385