Artesãos de Araucária participam de curso sobre empreendedorismo

Artesãos de Araucária e região metropolitana do Paraná participam do Curso de Empreendedorismo para Artesãos, oferecido pela Agência de Desenvolvimento do Turismo de Curitiba e Região Metropolitana (Adetur Rotas do Pinhão) junto a Cooperativa Social dos Artesãos Empreendedores do Paraná (Cooparte), realizado no Centro Cultural Villa Anna, em Campo do Tenente. O objetivo é capacitá-los para desenvolver suas atividades de forma profissional, gerando renda para si e suas famílias.

O curso compreende três etapas, sendo a primeira delas dedicada a aulas presenciais que abrangem conceitos teóricos e práticos. Em seguida, os alunos terão consultorias individuais para sanar eventuais dúvidas/dificuldades do artesão. Por fim, haverá exposições para que os participantes possam mostrar suas novas criações ao público. Dentre os temas abordados estão abertura e criação de empresas, MEI, associação e cooperativas, formação de preços do produto, fluxo de caixa, inovação dos produtos, valorização, resgate culturais e identidade local.

A capacitação conta com a participação de 29 municípios. Essa ampla participação possibilita a troca de experiências e o fortalecimento da cultura regional, contribuindo para a promoção do artesanato local e o desenvolvimento econômico e social da região metropolitana do Paraná. A prefeitura de Araucária está apoiando a iniciativa fornecendo veículos para o transporte de ida e volta.

Edição n. 1359