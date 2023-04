Artistas de Araucária se apresentam durante evento no Centro de Letras do Paraná

Um grupo formado por 40 pessoas, entre escritores e músicos de Araucária, participou no dia 28 de março, de um evento no Centro de Letras do Paraná – CLP, em Curitiba, onde foram realizadas diversas manifestações literárias e musicais. Na ocasião, o grupo araucariense Poesia em Movimento relembrou seus 30 anos de fundação, a convite do presidente do CLP, Ney Fernando Perracini de Azevedo.

“O Ney foi quem estabeleceu os primeiros contatos com nosso grupo de poetas, então formado pela Alexandra Tabate, Álvaro de Jesus, Antonio Brito de Lima, Arlieta Mansur Ferreira, Eliseu Voronkoff (multiartista já falecido), Eva Maria Coller, Genilza Neves dos Santos, Juarez Afonso Silveira, Neolimar Gouvêa e Sandra Guimarães Sagatio. O resultado foi a coletânea Poesia com Movimento, cujo lançamento reuniu um público expressivo no extinto Clube União Araucariense e no auditório da Justiça Federal de Curitiba. Em qualquer local, bar, lanchonete, restaurante, tanto de Curitiba quanto de Araucária, apresentávamos nosso trabalho e performances”, relembra Antonio Brito.

Para o evento, o grupo araucariense levou apresentações musicais, declamações de poesias, interpretações de textos, entre outras, que envolveram todos os presentes. “Tivemos a apresentação do professor Jair e seus alunos violinistas, da cantora Patrícia Rosa, do cantor e compositor Geeh Amber, da cantora e poeta Eva Maria Coller, entre tantas outras. O Grêmio Estudantil do Colégio Szymanski, comandado por Luiz Biscaia, também levou um grupo de jovens para fazer uma apresentação especial. Agradecemos a todos que participaram desse momento especial e também a Secretaria de Cultura, que tornou possível nossa presença nesse evento organizado pelo Centro de Letras”, disse Brito.

Apresentações dos araucarienses abrilhantaram o evento.

