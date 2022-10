As primeiras professoras de Araucária

Em Araucária até a década de 60 os professores e professoras que ministravam aulas no Município tinham sua formação em outras cidades especialmente na Capital. A profissão de professor, apesar de sempre exercer grande respeito, tinha suas dificuldades por falta de uma escola especial para formação dos mestres. Em nossa cidade a luta de uma das mais eficiente Professora que tivemos a graça de desfrutar seu saber foi a já saudosa professora Nadir Nepomuceno Alves Pinto. Formada pela escola particular das Irmãs Paulinas em Curitiba, exerceu sua profissão em Irati de 1934/36 quando foi transferida para Araucária, lecionou na Escolas Claudino dos Santos que dividia salas de aula com o antigo Fórum Cível que mais tarde se transferiu para sede própria onde recebeu o nome de Grupo Escolar “Dias da Rocha”, ali Dona Nadir foi Diretora e Professora, enfim em 1964 após muitas lutas um grupo de pessoas interessadas em melhorar a educação em Araucária levaram ao então Governador da época o Sr. Moises Lupyon o pedido para a instalação em Araucária de uma Escola para formação de Professoras, o projeto liderado pelo então Deputado Estadual Dr. Mario Faraco (filho de Araucária mais propriamente de Lagoa Grande), teve a aprovação e o grupo das pessoas lideradas pelo saudoso Dr. Waldomiro Gayer Junior, Juiz de Direito, Promotor de Justiça, Prefeito Municipal e Delegado dirigiram-se à presença da Professora Nadir para que ela aceitasse o cargo de Diretora da Escola Normal de Araucária, e, em 05 de março de 1964 ela foi nomeada e assim começou a luta para a formação das Professoras em Araucária.



Em 1966 a primeira Turma de Normalistas receberam o diploma de formatura, enfim nossa cidade formava suas professoras, a responsabilidade que veio com aquelas jovens até hoje é lembrada pela escola e principalmente pelos alunos que também iniciavam seu ano escolar. Atualmente essas professoras já cumpriram seu dever e aproveitam uma merecida aposentadoria. Muitas crianças que hoje já são adultos passaram pelos seus ensinamentos e se tornaram pessoas responsáveis que tiveram futuros brilhantes.



E aqui estão as primeiras professoras formadas pela Escola Normal de Araucária, e vamos identifica-las nesta foto. Na fileira de cima da esquerda pra direita: TEREZINHA GLACI FERREIRA – ANADIR DE ANDRADE BISCAIA – DORACI MARTINS – MARIA DE LOURDES GAPSKI. Na fileira do centro da esquerda pra direita: MARLI WZOREK CIONEK – HELENA WAKANO – IRLENE STABACH – TEREZIINHA MARIANO THEOBALD – DELOURDES DO ROCIO FRANÇA DOS SANTOS – MARLI BELNOSKI – MARIA IRENE CANTGELE OZORIO – ROSI MARI GALIZE ABUD. Na fileira abaixo da esquerda pra direita: NATALIA MARIA KARAS – MARISE NASSAR – DIONE FRANÇA DO NASCIMENTO – ARLETE LEMOS – VERONICA PANEK HASS e FRANCISCA DO VALE LEMOS. Elas foram as pioneiras, atualmente a Escola Normal Estadual de Araucária leva o título de MAGISTÉRIO, o Colégio que na década de 60 e parte de 70 chamado de Ginásio Estadual de Araucária agora é Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski – EMPN e todos os anos forma um número maior de Professoras.



O local onde foi realizada a cerimônia de entrega dos diplomas era o antigo e agora desativado Cine Líder, era e sempre é um, momento especial e comovente. Algumas destas professoras já são de saudosas memórias, entre elas podemos citar Terezinha Glaci Ferreira – Terezinha Mariano Theobald – Maria Irene Cantele Ozorio – Verônica Panek Hass. Antecipo um pedido de desculpas se por acaso deixei de citar o nome de alguém que já não está mais entre nós. Lembro também que a Professora Nadyr Nepomuceno Alves Pinto grande mestra e diretora também já é uma saudosa memória

Todos os anos temos novas professoras, novas lutas, novos alunos, mas, essas jovens vistas nesta foto, iniciaram um novo caminho, abriram novos horizontes e sempre serão respeitadas pelas suas lutas em prol da educação em nossa cidade de Araucária.



Texto de TEREZINHA POLY – Administradora da Página Araucária uma cidade uma saudade do Facebook.

Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres