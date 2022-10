Associação Araucariense de Handebol vence São José dos Pinhais e está em 5° na Liga Metropolitana

A Associação Araucariense de Handebol (A.A.H.) venceu mais uma partida pela Liga Metropolitana de Handebol no sábado (08/10). A vitória apertadíssima foi contra São José dos Pinhais, pelo placar de 32X31. “Vencemos a forte equipe do São José nos segundos finais do jogo, foi muita adrenalina”, disse a presidente da A.A.H., Aline de Paula.



Após este resultado a equipe araucariense está em 5º lugar na classificação geral, com 21 pontos, atrás de Campo Largo que tem 30, LHCG 30, Piraquara 30 e EPH 39 pontos. Ao todo são 14 equipes disputando a Liga, lembrando que os 8 primeiros colocados disputarão a 1ª divisão e os outros 6 disputarão a 2ª divisão.



O próximo jogo da A.A.H. será contra o 4º colocado, o Campo Largo, porém o dia, hora e local ainda não foram definidos.

Foto – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo