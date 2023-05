Com a aproximação do inverno, muitas lideranças comunitárias começam a se preocupar com os moradores, que nem sempre possuem agasalhos e cobertores suficientes para atravessar a estação mais fria do ano. É o caso da associação de moradores dos jardins Israelense e Arco Íris – AMIA, que organizou a campanha do agasalho “Doe Calor, Aqueça Corações”, no intuito de atender as famílias carentes das duas comunidades.

As doações poderão ser entregues na sede da AMIA, localizada na Rua Che Guevara, S/N (campo de futebol do Jardim Israelense) ou no Restaurante Natel Grill, que fica na Rua Codorna, 189, no bairro Capela Velha. A entidade fará a distribuição à medida que as roupas de frio, calçados e cobertores forem chegando.

Também será possível contribuir fazendo um PIX de qualquer valor, apontando a câmera do seu celular para os dois QR Code’s que aparecem nesta reportagem. Mais informações pelo fone (41) 99215-0157. “Entre em contato e pratique a solidariedade que aquece vidas. Contamos com sua ajuda”, pede a pastora Adriana Goreti, presidente da AMIA.

Associação dos jardins Israelense e Arco Íris lança campanha do agasalho 2023 1

