Associação Médica de Araucária promove tradicional evento em comemoração ao Dia do Médico

Em comemoração ao Dia do Médico, a Associação Médica de Araucária (AMA), promoveu no último dia 18 de outubro, um almoço de confraternização na Churrascaria Cristal, reunindo cerca de 60 profissionais da área. O evento contou com apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA). Entre as autoridades presentes, destaca-se a do então presidente da Associação Médica do Paraná (AMP) Dr. Nerlan Tadeu Gonçalves de Carvalho; do novo presidente eleito da entidade Dr. José Fernando Macedo; do diretor geral da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) Dr. César Neves, do conselheiro vogal da Unimed Curitiba Dr. Celso Setoguti (representando na ocasião o presidente da entidade Dr. Rached Traya), do vice-presidente da AMA Dr. Isaque M. Kaieda.

O anfitrião do evento, Dr. Araré Gonçalves Cordeiro Júnior, presidente da AMA, falou aos presentes sobre a importância deste encontro, que já vem sendo promovido pela entidade há 16 anos, no intuito de promover uma confraternização entre os médicos de Araucária e enaltecer o valor da profissão. Já os representantes da AMP destacaram que esta entidade tem papel fundamental na representação da classe junto a AMB (Associação Médica Brasileira), defendendo-a perante o poder público (governo federal, Congresso Nacional, judiciário e outros) e demais entidades civis”, destacou Dr Macedo.

Dr Araré, por sua vez, disse aos participantes que entre as pautas defendidas pela AMP estão a valorização do trabalho médico (sobretudo honorários), combate à proliferação indiscriminada de novas escolas de medicina que estão sendo criadas às dezenas, sem a mínima estrutura necessária para a formação de bons profissionais, a insistência do governo federal de dispensar ou de tornar o Revalida precário (prova para os médicos estrangeiros ou brasileiros formados no exterior para provar equivalência conhecimento com os médicos graduados no país).

A AMP, no discurso do Dr Nerlan, assinalou ainda outras vantagens para que os médicos se associem. Já o representante da SESA Dr. César (que trabalhou em Araucária por muitos anos) discorreu aos presentes sobre os investimentos cada vez maiores que o estado vem tendo que fazer para custeio do SUS, uma tarefa que caberia ao governo federal, que é quem fica com a maior fatia dos impostos arrecadados. “Lamentamos também a baixa procura da população pela vacina bivalente contra a Covid 19, sendo que o estado está tendo que descartar milhares de doses de vacina vencidas pela não adesão das pessoas à campanha de vacinação, fato que acarreta milhões de reais desperdiçados”, declarou Dr Cesar.

Finalizando a parte solene do evento, a Dra. Márcia Cristina Mantovani, médica ginecologista e obstetra que atua em Araucária há mais de 30 anos, foi homenageada pelos relevantes serviços prestados à comunidade, desde o tempo em que era acadêmica no antigo hospital São Vicente de Paulo. Faltam aproximadamente dois anos para ela se aposentar na prefeitura de Araucária.

Ainda de acordo com o Dr. Araré, que também acaba de ser empossado no cargo de vice-presidente para a região sul da AMP, ao longo desses anos em que o Dia do Médico é comemorado por iniciativa da AMA, vários profissionais que se destacaram no desempenho da função de médico foram homenageados, alguns dos quais já não estão mais entre nós.

