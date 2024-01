Associação Reação Periférica lança aulas de breaking e as inscrições estão abertas

A Associação Reação Periférica está lançando uma novidade para quem gosta de dançar. Neste sábado, 13 de janeiro, iniciam as aulas gratuitas de breaking, uma dança de rua dinâmica e acrobática que faz parte dos quatro elementos do hip hop, que serão comandadas pelo professor Fernando Vedam (@thevdmx).

As aulas vão acontecer na sede da associação de moradores do Jardim Iguatemi, que está localizada na Rua Ana Dranka, 391, no horário das 14h às 16h.

Ainda há vagas e interessados em participar poderão fazer suas inscrições pelos fones (41) 9884-8541 e (41) 99663-0039. Poderão participar crianças a partir de 7 anos e adultos de qualquer idade.

“Nosso objetivo é proporcionar aulas gratuitas de breaking para crianças, promovendo valores como disciplina, trabalho em equipe e autoconfiança. Queremos criar um ambiente onde cada criança se sinta capacitada a explorar seu potencial, utilizando a dança como meio de autoexpressão e crescimento. Em todas as aulas serão fornecidas a alimentação para as crianças”, explica a associação.

Sobre a associação

A associação foi criada em novembro do ano passado, com a finalidade de transmitir o conhecimento da cultura hip hop e desenvolver, organizar e apoiar eventos nesta área. Apesar do nome, a entidade frisa que não está voltada apenas ao movimento hip hop, está aberta a todos os estilos e todo mundo pode participar.

“Acreditamos no poder do hip hop não apenas como expressão artística, mas também como ferramenta de educação e empoderamento. Nossa missão é clara: levar cultura e conscientização para cada canto da cidade, envolvendo crianças, jovens e adultos em um abraço sonoro e educativo. Oferecemos oficinas, eventos e projetos que fomentam a cultura hip hop, proporcionando oportunidades, conhecimento e uma visão positiva do futuro. Junte-se a nós nessa batida, e vamos juntos, transformar vidas e cenários urbanos através do poder do hip hop”, convida a associação.

Siga a associação no Instagram e no site: @associacaoreacaoperiferica2023 e https://associacaoreacaoperiferica.com.br/