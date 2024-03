Atenção motoristas: Trecho da Av. Victor do Amaral estará fechado nesta sexta-feira até às 18h

Motoristas de Araucária devem ficar atentos a uma importante mudança no trânsito que está ocorrendo nesta sexta-feira, 8 de março, no Centro. A Avenida Victor do Amaral teve um trecho interditado devido a obras de pavimentação. A interdição, que acontece no trecho entre as ruas Fernando Suckow com a Miguel Bertolino Pizatto, começou desde às 7h e deverá prosseguir até às 18h.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras, a interdição deste trecho da via nesta sexta-feira foi necessária e urgente, para a realização de um serviço emergencial. “Tivemos um problema durante a escavação, foi encontrada uma tubulação que não estava prevista nos projetos. Dessa forma, teremos que ‘rasgar’ novamente a via para fazer a escavação completa, e só então aplicar a capa asfáltica para poder proceder com a liberação total”, explicou a SMOP.

Devido a esta interdição, os motoristas que precisarem utilizar a via neste trecho devem buscar rotas alternativas. Por exemplo, quem está na Victor do Amaral, seguindo para o Centro, deverá acessar a Avenida Archelau de Almeida Torres e depois entrar na Rua Alfredo Parodi, descer até a Rua Miguel Bertolino Pizatto, para poder fazer o giro de quadra. Também existe a opção de entrar na Rua Alfredo Charvet, no Cavalo Baio, e descer até a rotatória e depois acessar a Rua Prefeito do Odorico Franco Ferreira, para poder chegar no Centro.