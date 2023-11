Atenção motoristas! Trecho da PR-421 será interditado nesta sexta-feira devido a uma obra emergencial

Quem precisou sair de Araucária em direção a Curitiba na tarde desta quinta-feira, 30 de novembro, e decidiu pegar o trajeto pela Avenida das Araucárias, e seguir pelo prolongamento da PR 421, se deparou com parte da pista interditada. O motivo foi um desmoronamento na cabeceira da ponte sobre o Rio Barigui, que faz divisa com o bairro Vila Verde, em Curitiba, próximo à empresa Novozymes.

O desmoronamento parcial da massa asfáltica foi provocado pelas fortes chuvas que caíram na região. Uma cratera se abriu no local e o Departamento de Trânsito de Araucária achou prudente interditar o trânsito temporariamente para evitar acidentes.

O Jornal O Popular entrou em contato com a Prefeitura, que explicou a necessidade da interdição para uma obra emergencial na cabeceira da ponte, devido a uma erosão. Nesta quinta-feira as equipes finalizaram o reparo pontual e o trânsito foi liberado na sequência. Segundo a Prefeitura, amanhã (sexta-feira), será finalizado o serviço com a aplicação da capa asfáltica e uma nova interdição está prevista para o trecho.

Importante ressaltar que o trecho da PR-421 que fica dentro do perímetro de Araucária, que até então era de jurisdição do Estado, está sob o domínio da cidade desde setembro deste ano.

