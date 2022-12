Atenção para as opções de contato com a Ouvidoria Geral da Prefeitura

Devido a um problema temporário com o telefone 0800-643-1550, a Ouvidoria Geral da Prefeitura destaca que há outras formas de contato para que o cidadão possa registrar suas manifestações sobre o serviço público municipal. O telefone (41) 3614 – 1789, o WhatsApp (41)99922-1006 e o e-mail ouvidoria@araucaria.pr.gov.br continuam funcionando normalmente. O contato com a ouvidoria Geral pode ocorrer também por meio do atendimento multicanal da Prefeitura: via chat no site, via WhatsApp 3614 – 1400 e também no perfil oficial da Prefeitura no Facebook (via Messenger).







A Ouvidoria Geral da Prefeitura de Araucária tem por objetivo acolher, encaminhar, acompanhar e responder às manifestações feitas pelos munícipes sobre o serviço público municipal. O registro dos moradores pode ser decisivo para corrigir falhas e apurar situações que gerem mau atendimento. Nas manifestações em que o morador fornece os dados pessoais (que inclui contatos como telefone ou e-mail) a Ouvidoria Geral pode dar o retorno (resposta) assim que a manifestação é concluída.

Outra opção de registro é com o anonimato garantido; sendo comum quando há denúncias. Neste caso, a manifestação deve apresentar indícios mínimos de confiabilidade/veracidade para que seja possível iniciar a apuração. É preciso esclarecer que quando se trata de uma manifestação anônima a Ouvidoria não consegue dar o retorno ao morador já que não possui os dados de contato.

Foto: Carlos Poly.

Fonte: Prefeitura de Araucária.