Atenção, professores que ingressaram na rede municipal até 2005!

O Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Araucária (SISMMAR) venceu um processo, proposto no ano de 2008, referente às promoções diagonais.

Com isso, foi reconhecido o direito à implantação das promoções diagonais deferidas e a revisão dos respectivos processos administrativos indeferidos indevidamente, com o pagamento das diferenças salariais, juros e correções. Serão centenas de professores(as) beneficiados.

Para verificar se você tem direito a receber, possibilitar a elaboração dos cálculos e proceder com a execução, é fundamental apresentar as informações e documentos necessários para a Assessoria Jurídica do sindicato até 05 de janeiro de 2024. Quem não providenciar esses documentos no prazo, infelizmente ficará fora da execução, que vai prescrever em breve.

Portanto, não perca tempo e verifique as informações quanto antes!

Para saber se você poderá ter o direito de receber, quanto e quando receberá, quais documentos serão necessários, enviar para o jurídico do sindicato, acesse a matéria completa no QR Code ou entre em contato através do (41) 3642-1280 ou (41) 99933-0822 (WhatsApp).

Edição n.º 1393