Atleta Ana Paula sobe no pódio do Triathlon Verão Caiobá 2023

A tri-atleta Ana Paula de Oliveira conquistou mais um título importante, dessa vez durante o Triathlon Verão Caiobá 2023, realizado no domingo (11/12), na praia de Caiobá. Ela ficou na 6ª colocação geral e foi campeã da categoria Tri Olímpico, composta por 1.500 metros de natação em alto mar, 40 km de bike e 10 km de corrida. O atleta João Carlin Padilha, esposo da Ana, também participou da prova e ficou na 6ª colocação.

Esta foi última prova de Ana Paula neste ano, rumo ao seu objetivo maior que acontecerá em maio de 2024, o Iron Full, composto por 3800 metros no mar, 180 km de bike e 42 km de corrida. “Apesar do tempo instável com frio e chuva, a prova foi sensacional, serviu de teste para ver como está a evolução do meu desempenho e me surpreendi com o resultado, a estratégia do professor era dar ao máximo em cada modalidade sem se preocupar com a próxima e assim segui à risca o direcionamento e estou muito feliz com o resultado, pois foi superação de tempo tanto na bike como na corrida”, disse a atleta.

Ela agradeceu seus patrocinadores Benefit Natação, Manzatti Bikes, Boteko do Tico, Churrascaria Cristal, Grão Pará, Archelau Team, Rockfeller Idiomas, Kilder Bier, Karatê Padilha, Mulheres do Brasil e Atacadão do Suplemento.