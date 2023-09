Atleta araucariense fica em 4º na Maratona de Curitiba

A atleta araucariense Barbara Estherfani Custódio voou baixo e faturou a 4ª colocação geral na Maratona de Curitiba, realizada no domingo (17/09). Ela correu na categoria meia maratona, que tem o percurso de 21km. Esta foi a segunda prova dessa modalidade que ela participou, a primeira foi no dia 10/09, na Guarda do Embaú, onde ficou em 3º lugar geral.

Bárbara, que tem como treinador o atleta João Carlin, diz que está se preparando para correr uma maratona, com percurso de 42km, e esta prova serviu como um teste de velocidade na sua planilha. “Foi bem desafiador, me ajudou nos treinos para a maratona que irei participar em novembro. Como eu estava fazendo um teste de velocidade, tive que sair forte e acelerar nos últimos 10km, dando o meu melhor, pois tinha bastante subida no percurso. Achei a prova bem difícil, no último quilômetro dei um tiro bem forte e consegui uma colocação que para mim foi muito significativa. A ideia era só fazer o treino na planilha, mas deu certo de eu pegar pódio. Fiquei muito feliz com o resultado”, comentou a atleta.

Edição n.º 1381