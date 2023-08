Atleta de Araucária conquista bronze no Brasileiro de Taekwondo

A atleta araucariense Maria Eduarda dos Santos, 18 anos, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Taekwondo, realizado em Fortaleza (CE), entre os dias 16 e 20 de agosto. Praticante da modalidade desde os 8 anos de idade, a jovem treina na Academia Rodrigo Ferla, em Curitiba, e atualmente integra a Seleção Paranaense. Ela também é a 3ª no ranking nacional.

Ficar entre as três primeiras colocadas no Campeonato Brasileiro foi uma grande conquista, uma vez que esta é a maior e mais difícil competição nacional, reúne os melhores atletas de cada estado, além de contar pontos importantes para o ranking.

Entre os melhores

Maria Eduarda vem se destacando em várias competições de taekwondo e seu nome começa a chamar atenção na modalidade. Já foi campeã do Paranaense em 2021, campeã do Sul Brasileiro de 2021, ganhou bronze no Sul Brasileiro de 2022, ficou em 5° lugar no Campeonato Internacional Pan Séries III em 2022, foi vice-campeã Paranaense em 2023, vice-campeã do Sul Brasileiro de 2023 e agora ganhou bronze no Campeonato Brasileiro.

