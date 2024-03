Atleta de Araucária vai defender o Lages Futsal no Campeonato Catarinense Série Ouro

Aos 16 anos, o araucariense João Pedro Goulart Velho vive a expectativa de se tornar um craque. Prestes a completar 17 anos, ele se prepara para enfrentar um novo desafio: ingressar no time adulto do Lages Futsal, em Santa Catarina – até então ele defende uma das categorias de base do clube. Segundo os pais do jovem, Nelson e Rosana, este será mais um passo importantíssimo para que João possa seguir focado no seu intento de se tornar um jogador profissional.

O jogador começou a treinar em Araucária quando tinha apenas 8 anos, nas escolinhas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). Sempre foi um atleta destaque, com evolução constante em quadra. Em 2022 recebeu o troféu de melhor jogador do Sub-15 na Supercopa Metropolitana, defendendo o time da SMEL. Em 2023 foi campeão do mesmo campeonato, dessa vez jogando na equipe Sub-15. Este ano ele está se despedindo de Araucária para jogar no Lages Futsal, um time que cresceu muito e está disputando campeonatos importantes dentro do Estado.

Segundo o diretor geral da SMEL, Paulo Camargo (Paulista), o time de Lages vem se estruturando e se tornando mais forte e competitivo a cada campeonato. “O Lages foi o último time a ser comandando pelo lendário Fernando Ferreti, técnico que faleceu em julho do ano passado, deixando um importante legado para o futsal. Ferreti levou o time a conquistar os títulos de campeão da Série Prata de Santa Catarina no ano passado e vice-campeão da Copa Santa Catarina”, ilustrou Paulista.

Este ano o Lages Futsal irá disputar uma competição importantíssima na categoria Adulto: o Catarinense Série Ouro. Entre outros confrontos, por exemplo, o clube enfrentará adversários fortes como o Joinville, vice-campeão brasileiro, e o Jaraguá. O araucariense João Pedro vai defender a equipe Sub-18, com grandes chances de projeção na carreira esportiva.

