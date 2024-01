Atletas araucariense detonaram no Circuito de Corridas Angeloni

Atletas de Araucária participaram no domingo (07/01), do Circuito de Corridas Angeloni – etapa Itapema, e conquistaram ótimos resultados. Defendendo a Equipe Rodrigues, Evandro e Solange foram campeões nas suas categorias, ambos no percurso de 5km. Alexandre e Meri também correram nesse percurso e apesar de não conquistarem pódios, foram muito bem na prova.

No percurso de 10km o atleta Willian foi campeão na categoria, Leomar ficou em 3º lugar e Eduardo foi o 5º colocado geral.

“Foi minha primeira prova do ano. Fui bem, mas o intuito é melhorar sempre. Tenho treinado forte para chegar nos meus objetivos, porém uma corrida de praia é sempre diferente, correr na areia acabou dificultando o trajeto, ainda mais que enfrentamos garoa e muito sol. Tinha até um arco-íris, e isso deixou a prova linda, apesar de desafiadora. A equipe toda está de parabéns, conseguimos vários troféus e fizemos bonito em Santa Catarina”, disse a atleta Solange. Ela já se prepara para mais um desafio, vai disputar uma prova do mesmo circuito em Balneário Camboriú, no dia 25 de fevereiro.

O atleta Eduardo disse que a corrida foi uma superação. “Apesar de sentir bastante e não colocar em prática tudo que havia feito em treinamento, foi uma disputa legal. Os atletas que moram na região da praia de Itapema, já acostumados com o clima, se destacaram. Quanto a mim, o calor e a umidade altíssima fizeram meu corpo sentir o impacto. No entanto, essa prova foi só o começo de 2024”, comentou.

Evandro, que ficou na sétima posição geral e em primeiro na categoria 35 a 39 anos, falou que o percurso na areia exigiu mais força física e controle do ritmo para não comprometer a prova nos quilômetros finais. “A ideia é sempre começar em um ritmo mais baixo e ir aumentando gradativamente no decorrer da prova”, declarou.

Pela equipe Amigos de Araucária o atleta Jonas, mais conhecido como Grilo, ficou em 2º lugar na categoria, no percurso de 10km. “Foi uma corrida com um percurso bem difícil, 70% da corrida foi na areia e estava muito calor, ainda assim conseguimos um bom resultado”, comemorou.

Edição n.º 1397