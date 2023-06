Atletas da Academia Team Furão vão disputar o WGP Kickboxing

Os atletas Nicolas Gusso e Victor Gabriel, ambos da Academia Team Furão Araucária, irão disputar no próximo sábado (17/06) o WGP Kickboxing, o principal circuito profissional da modalidade da América Latina. O evento acontecerá no Ginásio de Esportes Max Rosenmann, em São José dos Pinhais. Nicolas lutará na categoria Peso Casado e Victor na Peso Super Leve.

O WGP tem uma enorme dimensão e com certeza será um sonho realizado tanto para os atletas quando para a academia do professor Jhonatan Furão. “Eles enfrentaram muitas dificuldades para chegar até aqui e se Deus quiser ainda chegarão mais longe. Contamos com a torcida de todos vocês para que nossos lutadores possam fazer a diferença nessa competição”, convida o professor.

Edição n. 1367