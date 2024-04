Atletas de Araucária foram destaque na TH3 Triathlon Hard Caiobá

Ana Paula de Oliveira e João Carlin Padilha, atletas da Benefit Natação de Araucária, participaram de mais uma prova de Triathlon no domingo (07/04) na Praia Mansa de Caiobá. A TH3 Triathlon Hard Caiobá é considerada a prova mais difícil do ano, onde os triatletas se aventuram em uma jornada épica de superação e conquista. Os participantes enfrentam distâncias intensas e um ritmo acelerado, em uma oportunidade perfeita para testar seus limites e elevar sua performance ao máximo.

Ana foi campeã da categoria e ficou em 8º lugar geral Feminino, e Carlin ficou em 3º na categoria. “O clima ajudou bastante, apesar da garoa e vento, a temperatura estava agradável e foi perfeito para entregar um excelente desempenho na prova. Foi o último teste para o Iron Full, que será dia 19/05, em Florianópolis. Estou muito orgulhosa com meu desempenho e como ninguém vence sozinho, agradeço meus patrocinadores Benefit Natação, Manzatti Bikes, Boteko do Tico, Churrascaria Cristal, Grão Pará, Archelau Team, Rockfeller Idiomas, Kilder Bier, Karatê Padilha, Mulheres do Brasil e Atacadão do Suplemento, além do meu treinador RFTriathlon”, disse Ana.

O atleta Alessandro Rodrigues, da Benefit, também participou da TH3 Triathlon Hard Caiobá, na categoria Sprint e se saiu muito bem. Ele concluiu os percursos de 750m natação, 20km de bike e 5km de corrida.