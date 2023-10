Audiência pública na Câmara vai discutir violência doméstica na quarta-feira (25)

Na próxima quarta-feira, 25 de outubro, às 17h, acontece uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Araucária, focada no atendimento às vítimas diretas e indiretas da violência doméstica no Município.

O encontro acontece a pedido do projeto Ressignificando Histórias de Rosas e será aberto a participação de todas as mulheres.

Estão previstas presenças de autoridades municipais, entre elas o prefeito Hissam Dehaini, presidente da Câmara Ben Hur Custódio, vereador Irineu Cantador, delegado da Delegacia da Mulher Eduardo Kruger, Walter Tierlibg Neto (Direitos Humanos), secretário municipal de Segurança Lincoln Stygar, deputada estadual Márcia Huçulak, deputada estadual Cloara Pinheiro, advogado da Vara Criminal e professor Jackson Bahis Rodrigues, presidente do Instituto Alice Quintilhano Gilmar Quintilhano e da gestora jurídica Mari Piancor, idealizadora do projeto Ressignificando Rosas.

“Solicitamos esta audiência devido aos casos frequentes de violência doméstica em nossa cidade. Embora exista uma rede de proteção bem atuante de atendimento às vítimas, ainda não é o suficiente. Vejamos o caso da Delegacia da Mulher, que precisa ter uma sala especial para acolher as vítimas de violência, uma sala separada de todas as outras, para que elas tenham privacidade na hora de denunciar seus agressores e de forma alguma se sintam constrangidas. Essa audiência será importante para debater questões como estas, juntamente com todos os envolvidos nesse processo”, explica Mari Piancor.

Edição n.º 1385