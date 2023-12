AudioCosta, há 4 anos em Araucária cuidando da saúde auditiva e melhorando a qualidade de vida das pessoas

Você já pensou nos impactos negativos causados pela perda de audição na vida de uma pessoa? Se nunca pensou nisso, a fonoaudióloga Cláudia Costa, proprietária do Centro Auditivo e Fonoaudiologia AudioCosta, explica: “A dificuldade de ouvir pode afetar negativamente vários aspectos da vida, incluindo comunicação, relacionamentos, trabalho e pode contribuir para problemas de saúde mental, como depressão e Alzheimer”.

Ouvir e não compreender conversas, especialmente em ambientes barulhentos com várias vozes simultâneas, pode resultar em estresse, ansiedade e até solidão, pois, o receio de não conseguir acompanhar conversas em eventos sociais pode restringir oportunidades no trabalho e na aprendizagem, afetar a convivência familiar e gradualmente minar a independência e o desenvolvimento pessoal. O mesmo acontece para aquele que usa um aparelho auditivo fraco para o grau da perda ou está mal adaptado. “Vamos romper com isso e buscar ajuda especializada para uma vida mais plena e boa interação com o ambiente”, afirma a fonoaudióloga.

A fonoaudióloga Claudia possui 22 anos de experiência na profissão

Confiabilidade

A AudioCosta celebra 4 anos, sendo a primeira Clínica de Aparelhos Auditivos com endereço fixo na região de Araucária e está preparada para lhe ajudar. Localizada no centro da cidade, na rua Dr. Guilherme da Motta Correa, 368 (esquina com a Av. Victor do Amaral, entre a Farmácia Nissei e o Posto Fialla).

Possui mais duas unidades, uma em Curitiba e outra em Castro. “Estamos empenhados em aprimorar nossos serviços cada vez mais, para proporcionar à população araucariense fácil acesso, qualidade de vida e saúde auditiva”, reforça a especialista.

A clínica oferece uma variedade de serviços:

Exames audiológicos Audiometria Tonal, Logoaudiometria, Impedanciometria, Acufenometria e Pesquisa do Limiar de Desconforto.

Adaptação de Aparelhos Auditivos, Assistência Técnica Multimarcas,

Acessórios, Pilhas Auditivas

A equipe da AudioCosta, comandada pela fonoaudióloga Claudia Costa, profissional com 22 anos de experiência, juntamente com a fonoaudióloga Patrícia Marinho, buscam restaurar e aprimorar a capacidade auditiva de cada paciente. “Nos dedicamos a compreender as necessidades auditivas e particularidades de cada pessoa, combinando-as com a tecnologia que melhor se encaixa no seu estilo de vida. Quem utiliza nossos aparelhos auditivos segue um programa de acompanhamento para ajustes e exames regulares, garantindo uma adaptação mais eficaz. Oferecemos orientações práticas sobre o uso, cuidados e manuseio, realizando manutenções preventivas para garantir uma vida útil prolongada dos aparelhos auditivos”, afirma.

Comece a cuidar de sua saúde auditiva!

Fique atento para alguns sinais de Perda Auditiva como: dor, infecção, zumbido, sensação de ouvido tampado, sensação que estão murmurando em conversas, escutar mas não entender, pedir para repetir várias vezes, volume da TV muito alto, fazer apoio labial, dificuldade em falar ao telefone e falar alto.

Aproveite a promoção de fim de ano da AudioCosta ‘O presente é seu’!

Ligue e ganhe uma avaliação auditiva sem custo ou uma cartela de pilhas.

Na compra do Aparelho Auditivo você ganha 25% desconto + 1 ano de pilhas

30% de desconto no modelo recarregável.

“Venha nos conhecer! Estamos comprometidas em proporcionar melhor experiência auditiva para todos!”, convida Claudia Costa.

AudioCosta tem 4 anos e é a primeira clínica de aparelhos auditivos com endereço fixo na região de Araucária

Serviço

A AudioCosta Centro Auditivo e Fonoaudiologia fica na Rua Dr. Guilherme da Motta Correia, 368, Centro. O fone de contato é o (41) 3031-6101 e as redes sociais instagram @audiocosta e facebook AudioCosta.

