Auto Posto Xodó reinaugura com diversas novidades para os clientes

O comércio foi totalmente reformulado, com uma nova proposta de serviço, somada ao conforto e ótimo atendimento para o público de Araucária

Na última sexta-feira (12), o Auto Posto Xodó, localizado no centro da cidade, ganhou um novo rosto. Após seis meses de reformas, o posto foi reinaugurado em grande estilo. Nas mãos de Luiz Fernando Gondek, o comércio foi totalmente reformulado, com uma nova proposta de serviço, somada ao conforto e ótimo atendimento para o público de Araucária.

As bombas de abastecimento foram trocadas, agora todas são automáticas, promovendo maior segurança para os trabalhadores e clientes; mais uma rampa para troca de óleo foi instalada a fim de proporcionar agilidade no serviço, além de a área JetOil agora possuir também monitores informando o que está sendo feito no carro do cliente.

Na conveniência, o investimento foi alto, focando, principalmente, no conforto de quem frequenta o local. Além de uma área Cyber Café, aconchegante para trabalho e estudo, os clientes ainda podem desfrutar de saborosos bolos, salgados e pães sempre fresquinhos. “Unimos o útil ao agradável. Além do posto, temos a panificação, e também fizemos um lugar bacana para quem precisa trabalhar com seu notebook, ou até para esperar a troca de óleo ser finalizada”, conta o empresário. Atendendo a diversas necessidades, o posto também conta com uma ampla variedade de produtos importados, como chocolates e cervejas.

Sendo o quarto proprietário do auto posto, Luiz Fernando faz parte da tradicional família Gondek, conhecidos na cidade por atuar no ramo de fertilizantes. Pensando em expandir e diversificar a área de atuação, Luiz passou a investir fortemente na área de transportes, e o posto foi uma ramificação dos planos.

O Auto Posto Xodó está localizado na Av. Dr. Vítor do Amaral, 1080 – Centro, e o horário de atendimento é das 6h à 22h30.

FOTOS – Marco Charneski

Texto: Maurenn Bernardo