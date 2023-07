Autor araucariense fará o lançamento de dois livros na Biblioteca Municipal de Araucária

No dia 25/07 foi comemorado o dia do escritor e para entrar no clima literário desse dia, que tal prestigiar o lançamento de dois livros publicados por um araucariense? O evento será no dia 04/08, às 19h, na Biblioteca Municipal Emiliano Perneta – Bipa. O autor Élder Raimundo é quem traz a novidade para todos os amantes de literatura da cidade.

Além da venda dos livros e uma sessão de autógrafos, o escritor irá conversar com o público sobre os novos lançamentos e outras obras já publicadas.

Élder tem 34 anos e além de escritor é historiador e pedagogo na rede estadual de educação de Araucária e já possui outros livros publicados. Os livros que serão lançados por ele são “Pecadores: exercícios de Admiração em Dostoiévski” e “Aprisionados: o apodrecimento da sociedade brasileira”. Os livros de Elder podem ser adquiridos no site da Amazon e para conhecer mais sobre os trabalhos do escritor siga-o no Instagram @eldersilvaraimundo

Edição n. 1373