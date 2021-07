Auxílio Emergencial do Paraná beneficiará 283 empresas araucarienses em julho

Proposto pelo Governo do Estado, o cadastramento no programa pode ser realizado até o dia 10 de agosto e beneficia as microempresas e microempreendedores individuais. Foto: Freepik

Com o agravamento da pandemia ainda no ano passado, setores da economia se viram diante de uma situação angustiante. De portas fechadas por tempo indeterminado, pequenas e microempresas de diversos setores foram duramente impactadas por medidas rígidas no enfrentamento a Covid-19. Buscando incentivar os trabalhadores afetados pela crise, o governador Ratinho Junior anunciou a criação do Auxílio Emergencial do Paraná. O programa já beneficiou cerca de 20 mil empresas paranaenses e ainda dá tempo de se cadastrar.

O projeto de iniciativa do próprio Governo do Estado contempla pequenas e microempresas e os microempreendedores individuais (MEIs) pertencentes aos segmentos mais afetados pela pandemia. O valor total destinado ao benefício é de R$ 80,28 milhões. Em Araucária, 283 empresas cadastradas vão receber a nova parcela agendada para o mês de julho. O primeiro pagamento do programa em formato integral aconteceu na última segunda-feira, 5 de julho, somando R$ 5,2 milhões aos cofres públicos.

Inscrições abertas

Até agora são mais de 30 mil inscrições e as empresas araucarienses que ainda não se cadastraram para receber o auxílio devem acessar o portal (www.auxilioemergencial.pr.gov.br) até o próximo domingo, 25 de julho, para poder resgatar o valor do benefício ainda neste mês. O cadastramento é gratuito. “Os que ainda não se inscreveram tem até o dia 25 para pedir o resgate do valor e receber a parcela do recurso no mesmo mês. Caso façam a solicitação após esta data, o dinheiro será depositado na conta cadastrada até o último dia útil do mês seguinte”, explica a Secretaria da Fazenda do Paraná.

Setores que tem direito ao auxilio

O auxílio emergencial contempla os segmentos mais afetados pela pandemia, como as empresas de transporte de passageiros, confecções de vestuário e calçados, bares, lanchonetes e restaurantes, produtores de eventos, agentes de viagem e operadores turísticos, atividades de sonorização e iluminação, casas de eventos, empresas de filmagem de eventos e produtores de teatro.

Acessando o portal do benefício (www.auxilioemergencial.pr.gov.br) as pessoas jurídicas que ainda estão em dúvida se têm ou não direito ao auxílio, podem inserir o CNPJ da empresa na tela inicial e clicar no botão “Consultar”. Neste processo, se o CNPJ for um dos beneficiários, o portal a redirecionará para a plataforma, onde deverá ser feito um cadastro com as informações solicitadas.

Como receber

Com recursos provenientes do Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná (Fecoop), as microempresas cadastradas no Simples Nacional receberão R$ 1.000,00 em quatro parcelas de R$ 250. Já as microempresas sem inscrição estadual e MEIs terão direito a R$ 500, em dois pagamentos mensais de também de R$ 250. O resgate dos valores e consultas à conta acontecem por meio do aplicativo “Auxílio Emergencial PR”, disponível para download gratuito pelas lojas da Google Play e App Store.

Em Araucária

Ainda que o Espaço do Empreendedor não tenha recebido nenhuma orientação por parte da Receita Estadual em relação ao auxílio, o local está de portas abertas, pronto para esclarecer as dúvidas e ajudar este público no cadastramento. Marcelo Lima faz parte da equipe do espaço e chama a atenção dos empreendedores que ainda não se inscreveram no programa. “Quem não fizer o cadastro no portal até o dia 10 de agosto, abrirá mão deste auxílio”, enfatiza.

Além do atendimento presencial no Espaço do Empreendedor, localizado na Rua Pedro Druszcz, n° 111, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h, os cidadãos podem entrar em contato com as equipes sem sair de casa, pelo (41) 3614-1405. Em caso de dúvidas sobre o Auxílio Emergencial do Paraná, os empresários devem ligar para o telefone 0800-642-6650 ou fazer contato pelo e-mail contato@auxilioemergencial.pr.gov.br.

Outras linhas de créditos oferecidas no Espaço do Empreendedor Araucária

Foto: divulgação

Ainda sobre linhas de crédito, Marcelo Lima destaca as demais concessões ofertadas pelo Espaço do Empreendedor aos micros e pequenos negócios da cidade. Entre eles está o Fomento Paraná, instituição do Estado voltada ao crédito empresarial. “Em 2020 e 2021 houveram as linhas emergenciais da Fomento, chamadas de “Paraná Recupera”, onde o número de operações efetuadas resultou no valor de R$ 1.709.696,37 injetados na economia local”, explica.

Outra opção aos empreendedores são as Cartas de Crédito e o Projeto Habitat de Inovação. A Carta de Crédito, explica Marcelo, é um projeto atrelado ao sistema de garantias de crédito, sendo a instituição parceira nesse programa a Garantisul. O programa trás as cartas de garantia nos valor de 18 mil para MEI, e 30 mil para ME e EPP. Já o Habitat de Inovação é um projeto nos moldes de “incubadora de ideias”, que tem o prazo final para inscrições até está sexta-feira, 16 de julho. “O projeto seleciona dez empresas para participarem e terem o apoio de consultoria para desenvolverem seus projetos”, detalha Marcelo.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1270 – 15/07/2021