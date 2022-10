Aventureiros de Araucária participaram do Aventuri 2022 em Ponta Grossa

Não faltou brinquedos, diversão e aventura para as crianças que participaram do 11º Aventuri da Associação Central Paranaense (ACP), realizado em Ponta Grossa nos dias 7 a 9 de outubro. Cerca de 2 mil pessoas participaram do evento que teve como tema “Aventulândia”, representando a “terra dos aventureiros”, onde eles puderam brincar e se divertir com os amigos.



O Aventuri contou com muitas atrações como brinquedos infláveis, camas elásticas, trenzinho, tirolesa, além de pipoca, algodão doce e churros. Os clubes participaram de provas divertidas e ainda fizeram um desfile com carros que eles mesmos tiveram que construir. Também acompanharam cultos, ouvindo a mensagem de Cristo, participaram de louvores e assistiram a um teatro de bonecos, confeccionados pelo grupo Arte Viva. Na programação ainda teve investidura de líderes e batismos.



Araucária participou com seis clubes de aventureiros, somente do Harpa de Davi foram 36 pessoas, sendo 16 crianças. “Foi muito bom termos conseguido participar, tivemos algumas dificuldades no início para fazer as inscrições das crianças, mas a nossa diretoria se reuniu, e decidimos vender pasteis e bolinhas de queijo para conseguir o valor necessário. Também recebemos algumas doações de alimentos para a refeição das crianças. Enfim, toda a diretoria se esforçou muito para conseguir levar as crianças e foi muito gratificante ver a alegria deles de estarem participando de um evento feito somente para elas. Deus nos abençoou do início ao fim do evento”, disse Rodrigo, do grupo Harpa de Davi.