Aviário Andorinhas terá sorteio de Páscoa para seus clientes

Na Páscoa os clientes vão concorrer ao sorteio de duas cestas recheadas de chocolates. Foto: Marco Charneski

As datas especiais nunca passam em branco no Aviário Andorinhas, e nessa Páscoa, não será diferente. A loja preparou um sorteio especial, de duas cestas, bem recheadas de chocolates. Nas compras acima de R$ 60,00 o cliente ganha um cupom para concorrer às cestas, e o sorteio será no dia 3 de abril, às 16 horas. A promoção vale para compras efetuadas até às 15h59 do dia do sorteio. “Esta é uma forma que encontramos de agradecer a preferência dos nossos clientes, que estão sempre do nosso lado, mesmo em momentos mais difíceis quanto este que atravessamos, com uma crise mundial de saúde”, comentaram os proprietários Rodrigo e Vagner.

Também pensando em atender melhor seus clientes, principalmente aqueles que são apaixonados por pescaria, o Aviário Andorinhas ampliou sua área de artigos de pesca, com mais opções de artigos e equipamentos. Outro setor forte do aviário é o de aquarismo, com vários modelos de aquários disponíveis, de modelos e tamanhos diversos, além de espécies variadas de peixes e acessórios. No geral, a loja trabalha com várias linhas de rações para cães e gatos, coleiras e outros acessórios, além de casinhas, gaiolas e medicamentos.

“Os clientes sempre foram a nossa razão de existir, e por isso nos preocupamos em manter uma equipe bem treinada e preparada para atendê-los da melhor maneira possível”, pontuou Rodrigo.

Na pandemia

O aviário ampliou o seu setor de artigos e equipamentos para pescaria. Foto: Marco Charneski

Mesmo em tempos de pandemia, o aviário nunca deixou de atender, apenas fez adaptações seguindo os decretos, adotando medidas restritivas, como o mais recente, lançado em 15 de março. Sendo assim, o aviário atualmente atende de segunda a sábado, das 9h às 19h e domingos e feriados das 8h às 12h.

O atendimento também pode ser feito pelo telefone e whatsapp 3048-4140, onde o cliente faz seu pedido e recebe em casa, com uma pequena taxa de entrega. “Seguimos respeitando todas as normas sanitárias para se evitar a propagação do vírus. A loja orienta o distanciamento entre os clientes e disponibiliza álcool gel”, explicou Rodrigo.

Serviço

No Aviário Andorinhas o ciente encontra aquários de vários tamanhos e modelos e muitos tipos de peixes. Foto: Marco Charneski

O Aviário Andorinhas fica na avenida Archelau de Almeida Torres, número 2520, em frente ao supermercado Condor. O número do televendas é 3048-4140.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1253 – 18/03/2021