Bachega comanda a festa na Noite do Branco do Barziim Gastrobar

O cantor araucariense Wesley Bachega será atração principal no Barziim Gastrobar na sexta-feira, 26 de abril, durante a Festa do Branco. Ele sobre no palco para cantar o melhor do sertanejo, ao lado dos convidados DJ Aninha e Pedro Ferraz.

Os ingressos para a festa estão sendo vendidos a R$10,00, com nome na lista, até às 21 horas; ou sem o nome na lista, mulheres pagam R$ 15,00 e homens R$20,00. As 100 primeiras pessoas que chegarem vestidas de branco ganharão um copo personalizado. “Não fique fora desta festa, vai ser mais uma daquelas pra ficar pra história”, convida Bachega.

O Barziim Gastrobar fica na Rua Professor Alfredo Parodi, 1109 – Centro. Mais informações e reservas pelo Whatsapp 41 98705-5981.