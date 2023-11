Bachega é finalista do concurso “Hit 98” e vai concorrer a final no dia 2 de dezembro

O “Hit 98” é um concurso musical promovido pela Rádio 98 FM e teve início no dia 10 de outubro e a final acontece agora no dia 2 de dezembro. O araucariense Bachega foi um dos vencedores da semifinal e terá a chance de ganhar o concurso no próximo fim de semana.

Os artistas competiram em duas etapas e agora restam apenas 3 músicas na batalha, e uma delas é a “Brinquedinho da Saudade”, do Bachega. Um aspecto fundamental deste concurso é a votação do público, que decidirá qual será o grande vencedor. As votações da semifinal encerram às 23:59, do dia 1.º de dezembro, e os fãs podem votar quantas vezes quiserem.

Bachega está entusiasmado com a possibilidade de vencer e ter a chance de gravar uma música com o cantor Leo Chaves, da dupla Vitor e Leo, “Estou bem confiante e ansioso também! Torcendo para que dê tudo certo e contando com o voto da galera”, contou o artista.

Ajude o Bachega a chegar vencer o concurso “Hit 98”, acesse o site (CLIQUE AQUI) e vote quantas vezes quiser na canção “Brinquedinho da Saudade”. E no dia 2 de dezembro, vai acontecer um evento para conhecer quem vai ter seu HIT gravado junto com o Leo Chaves, na final do HIT 98 2023, no Spazio Mondrí Gastronomia, em Curitiba.