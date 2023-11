Bairro Boqueirão ganha franquia da Sorveteria Frutalia

Para aqueles que amam sorvetes, agora há um novo motivo para comemorar, pois no dia 28 de outubro, a franquia Frutalia abriu as portas de sua segunda loja em Araucária, no bairro Boqueirão. Com um cardápio repleto de deliciosas opções, a nova loja promete conquistar o paladar dos moradores.

A Frutalia é conhecida por oferecer uma grande variedade de sabores de sorvetes e picolés, desde os mais tradicionais como chocolate e baunilha, até opções de frutas.

Com tudo isso, a inauguração da segunda loja da Frutalia em Araucária é mesmo uma ótima notícia para a comunidade local, que agora tem mais uma opção para se deliciar com sorvetes de alta qualidade. A equipe da sorveteria está ansiosa para receber todos os clientes, sempre com um sorriso no rosto e um sorvete delicioso. Portanto, não deixe de visitar a Frutalia, sua sobremesa favorita pode estar esperando por você lá!

A nova loja está localizada na Avenida Nossa Senhora dos Remédios, nº 400, já a loja 1 fica no bairro Costeira, na rua Minas Gerais, nº 635.