Banda Buda Bong vai animar os foliões araucarienses com bloquinho carnavalesco na terça-feira (21)

Após muitos anos sem Carnaval de rua, os foliões de Araucária terão uma surpresa neste 2023: a banda araucariense Buda Bong vai animar o feriadão daqueles que não pretendem viajar e optaram em ficar na cidade. Na terça-feira (21/02), o Buda Bloco, em parceria com a Bateria Locomotiva Vermelha da escola de samba Embaixadores da Alegria, vai espalhar folia pela principal avenida da cidade.

A concentração será na Praça do Seminário, às 16h, e em seguida o bloquinho seguirá pela Avenida Victor do Amaral, até o Cavalo Baio, arrastando crianças e adultos e espalhando alegria e diversão por onde passa. Após o bloquinho, a banda fará um show único no Porks Araucária, com foco no clima de Carnaval e no lançamento do seu álbum. “Essa apresentação será uma chance para os fãs experimentarem a energia da banda ao vivo, curtindo as músicas do novo álbum e outras canções que fazem parte do repertório autoral da Buda Bong”, dizem os integrantes.

Música verdadeira, com qualidade e boa energia e uma sonoridade influenciada por diferentes gêneros musicais é a tônica da Buda Bong, que mistura ritmos brasileiros como samba e reggae, com outros estilos, passeando pelo hardcore, funk e rap, sempre “adubando mentes e plantando a semente do bem”.

Aniversário

Neste mês de fevereiro a Buda Bong completa 7 anos de existência e comemora a data com muitas novidades para os seus fãs. No dia 08/02 lançou seu primeiro álbum de estúdio, intitulado “Sempre em Frente”. O álbum foi gravado e produzido no estúdio Bunker Cultural, em Araucária, e já está disponível em plataformas de streaming.

“O lançamento marca um momento importante para a banda e oferece a oportunidade para os fãs desfrutarem de um pouco mais da música autoral que tem sido o coração do trabalho da Buda Bong”, afirmam os integrantes.

Foto: Carlos Poly.