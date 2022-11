Banda Chevettes se apresenta no Pub 1111 nesta sexta-feira (4)

Na próxima sexta-feira (04/11), a partir das 20h, o Pub 1111 receberá a banda Chevettes, com um show para quem é apaixonado pelo bom e velho rock. O repertório da banda, que tem como integrantes Lincoln Costa (guitarra e voz), Caio Perotti (bateria) e Robson Coelho (baixo e voz), vai levar aos fãs, clássicos dos anos 70, 80 e 90, pop dos anos 80, 90 e reggae.



Ao som de Pink Floyd, Creedence, Midnight Oil, Dire Straits, The Police, Queen, Men At Work, Talking Heads, Peter Frampton, The Eagles, The Beatles, Lynyrd Skynyrd, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Plebe Rude, Lobão, Raimundos, Eric Clapton, Tears For Fears, Elvis e muitos outros clássicos, a noite promete ser longa e animada.



O Pub 1111 fica na Av. Victor do Amaral, 1111, no Shopping Central. O valor do ingresso é R$10 e você pode adquirir através do telefone (41) 99974-4526 e também na bilheteria do Pub no dia do evento. “Você é nosso convidado especial para esta noite de clássicos!”, convida a banda.