Bandido morre em confronto com a GM

A noite desta quarta-feira, 29 de novembro, foi movimentada no setor policial araucariense. Por volta das 21:30, a Guarda Municipal e o Siate foram acionados para dar atendimento a uma situação de disparo de arma de fogo na rua Che Guevara, na ocupação do Israelense, no bairro Capela Velha.

No local, o baleado não apresentava sinais de risco de morte e foi rapidamente estabilizado pelos socorristas do Siate. Porém, ao qualificá-lo, os guardas que davam suporte ao atendimento verificaram que havia em seu desfavor um mandado de prisão.

Com a informação, ele foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador sob escolta, para posteriormente encaminhá-lo à Cadeia Pública de Araucária. Quase que simultaneamente ao atendimento ao baleado, outra equipe da Guarda Municipal fazia rondas na região para tentar identificar quem foi o autor do disparo.

Com informações de populares, os guardas encontraram o autor do disparo na rua do Juca, bem próximo ao local do disparo. A equipe então pediu para que ele parasse para ser revistado. Nesse momento ele correu em direção ao interior de sua casa e sacou uma arma, apontando aos guardas. A equipe, porém, foi mais rápida e repeliu a injusta agressão sofrida.

Em seguida, a GM acionou o SIATE para prestar atendimento ao agressor. No entanto, foi constatado o óbito de Bruno de Oliveira, de 24 anos. O IML e a Polícia Científica estiveram no local de morte e recolheram o corpo a sua sede, em Curitiba.