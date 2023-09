Bêbado, motorista de Araucária é preso pela PRF em Ponta Grossa

O motorista de um veículo Fiat Uno Way de cor verde, com placas de Araucária, foi detido pela Polícia Rodoviária Federal na tarde deste sábado (09/09), na BR 373, em Ponta Grossa, porque dirigia alcoolizado e transitava em zigue-zague pela via, colocando em risco a segurança de outros condutores.

Durante a abordagem os policiais rodoviários constataram que dentro do veículo havia várias latas de cerveja, algumas abertas e outras fechadas, além de algumas garrafas de cachaça. Também chamou a atenção da PRF a ousadia dos ocupantes do Uno, que penduraram duas latas de cerveja na antena externa do carro.

Os dois apresentavam sinais visíveis de embriaguez e ao realizar o teste do bafômetro no condutor, o resultado foi positivo, com 0.44 ml/l, índice considerado crime de trânsito. O motorista foi encaminhado à 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa e autuado em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante.

O veículo também apresentava débitos de licenciamento e IPVA, além de restrição judicial e administrativa e foi recolhido ao pátio contratado da PRF.