Benjamin, de apenas 5 anos, precisa com urgência de doadores de sangue de qualquer tipo

O pequeno Benjamin de Oliveira Nunes dos Anjos tem apenas 5 anos e já está travando uma luta terrível contra uma doença grave. Ele foi diagnosticado com a síndrome hemolítica urêmica, que provocou uma insuficiência renal e água nos pulmões. O garotinho ainda corre o risco de ser entubado e passar por sessões de hemodiálise.

Benjamin está internado na UTI do Hospital Ônix Batel, em Curitiba, e precisa com urgência de doadores de sangue, de qualquer tipo. Os doadores deverão ir até o Hemobanco, na capital, que fica na Rua Capitão Souza Franco, 290, bairro Bigorrilho. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30 (doações com agendamento prévio ou comparecimento direto no local) e aos sábados, das 7h30 às 18h30 (comparecimento direto no local). O site para fazer o agendamento é www.hemobanco.com.br. As doações devem ser em nome de Benjamin de Oliveira Nunes dos Anjos.

“Ele é tão pequeno e já está passando por tantas dificuldades. Contamos com o apoio das pessoas através das doações de sangue, porque ele vai precisar muito”, disse a cunhada Ysadora. Mais informações poderão ser obtidas pelo fone (41) 99705-6457.

Foto – divulgação

Texto: Redação