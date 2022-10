Bela Baja encanta árbitros e conquista título de campeã Sul Americana de Fitness Coreográfico

Uma menina de apenas 9 anos brilhando como gente grande em competições de fisiculturismo? Sim, é possível!! O nome dela é Isabela (Bela) Baja, uma araucariense que já está colecionando títulos importantes na modalidade. Bela acaba de ganhar mais uma medalha de ouro, desta vez no 47º Campeonato Sul Americano da IFBB, que está acontecendo em São Paulo, e que reúne atletas de todas as categorias do fisiculturismo.

A pequena subiu no palco na sexta-feira (07/10) para disputar na categoria Fitness Coreográfico, com mais de 20 meninas do Brasil e de outros três países. Ela apresentou uma coreografia espetacular, arrasou, encantou os árbitros, e não deu outra: faturou o título de campeã sul-americana.

O pai, Marcelo Baja, disse que a filha foi para esta competição de forma despretensiosa, pois não tinha se preparado de forma intensa, como exige um campeonato sul americano. “A Bela teve duas recentes competições, no Paranaense e no Brasileiro, e não teve tanto tempo assim para se preparar para o Sul Americano, que exige um nível muito mais elevado. Porém, se apresentou com um olhar diferente para a categoria. Treinada pelo Studio Camila Costa, especializado em pole arte e circo, e com experiência através das aulas de Ginástica Rítmica, ela juntou essas três modalidades e criou uma nova forma de se apresentar dentro do esporte, o que foi o grande diferencial pra ela alcançar o primeiro lugar”, disse Marcelo.

Ele lembrou que existe um olhar “viciado” em cima da categoria infantil, exigindo das crianças a execução de movimentos precisos, quando na verdade o que mais importa são suas habilidades específicas. “A Bela conseguiu completar todos os cinco quesitos exigidos na sua modalidade, usando movimentos diferentes do que as demais meninas. Sua apresentação focou no artístico, e com isso ela conseguiu encantar os árbitros. E o que mais nos deixa feliz é que no Paranaense a Bela foi julgada por um determinado grupo de árbitros, no Brasil foi outro grupo diferente e agora no Sul Americano foi por um grupo formado por árbitros internacionais, de todos os países da América Latina, e por todas as vezes ela conseguiu o primeiro lugar. A Bela estava nervosa, não dá pra negar, porque nunca tinha subido em um palco tão grande, com tantos juízes, pra ela foi uma experiência desafiadora e ela se saiu muito bem. Mais uma vez ressalto que as crianças deram exemplo de parceria, amizade, uma ajudando e incentivando a outra, demonstrando um espírito competitivo, mas totalmente saudável”, frisou Marcelo.

Coleção

E pra quem ainda não sabe, este é o terceiro título da Belinha. Ela já é campeã paranaense e brasileira de Fitness Coreográfico Infantil pela Federação Brasileira de Fisiculturismo – IFBB.