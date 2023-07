Bem Soluções garante o seguro do seu carro, bom e barato, e te livra de dores de cabeça

Há três anos no mercado a Bem Soluções está sempre buscando novas alternativas para melhor atender as necessidades dos seus clientes. E um dos seus novos serviços é o seguro auto da Seguradora Loovi, um dos mais baratos do Brasil. Atualmente, 8 em cada 10 veículos não possuem nenhum tipo de proteção ou seguro tradicional e isso é um dado sério e preocupante, pois ter seu carro segurado é essencial para garantir proteção, assim como, evitar dores de cabeça com incidentes e acidentes.

Uma opção é o seguro Loovi, de uma empresa de tecnologia que disponibiliza serviços destinados à proteção de veículos automotores através de sua plataforma digital.

“Muitos não tem seguro por conta do alto valor do investimento e a Loovi veio justamente para democratizar o ramo de seguros e tornar o serviço mais acessível. Na Bem Soluções é possível fazer teste de um mês do serviço, pagar mensalmente de forma recorrente, e se optar pelo plano anual, os custos ficarão ainda mais em conta e você pode até ter seu seguro de forma gratuita por indicações”, explica a administradora da Bem.

Ela explica que os veículos são dividimos em 3 categorias: carros de até 60mil, de até 100mil e de até 150mil. O valor do seguro é a partir de R$124,83 por mês, para garantir 100% da Fipe em caso de roubo e furto. Todos os planos incluem assistência 24 horas que contam com reboque 300km, pane seca, elétrica e mecânica, táxi, hotel, chaveiro, troca de pneu, recarga de bateria, carro reserva 7 dias, atendimento 24horas e outros benefícios.

“Priorizando a qualidade e a excelência no atendimento dos nossos clientes, além do aplicativo, a Loovi disponibiliza canais de atendimento com diferentes finalidades. Garanta já seu seguro e não faça parte da população que não protege seus bens”, convida a administradora. Ela também ressalta que o próprio lema da Loovi ‘achamos ou pagamos’ já demonstra a preocupação em garantir a sua tranquilidade.

Para contratar o seguro do seu carro, entre em contato com a Bem Soluções pelo fone: (41) 99838-2198 ou pelo Instagram @bemsolucoes_araucaria. A empresa também oferece outros tipos de seguros tradicionais, consórcios, empréstimos para capital de giro para empresas e planos de saúde. Procure a equipe e faça uma cotação.

Bem Soluções garante o seguro do seu carro, bom e barato, e te livra de dores de cabeça 1 Bem Soluções garante o seguro do seu carro, bom e barato, e te livra de dores de cabeça 2 Bem Soluções garante o seguro do seu carro, bom e barato, e te livra de dores de cabeça 3

Edição n. 1372