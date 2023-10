Ben Hur antecipa a devolução de quase R$ 10 milhões da Câmara à Prefeitura

A Câmara de Vereadores acaba de abrir mão do equivalente a R$ 8,8 milhões de seu orçamento para este ano de 2023.

A renúncia da receita atende a um pedido do prefeito Hissam Hussein Dehaini feito ao presidente da Câmara de Araucária, Ben Hur Custódio de Oliveira no início de setembro.

“Regimentalmente a eventual devolução de sobra de orçamento do Poder Legislativo só acontece ao final do ano, mas entendemos que a solicitação do prefeito Hissam vinha ao encontro de um bem comum de nossa cidade e agilizamos os procedimentos aqui com o Financeiro da Câmara para que essa renúncia pudesse ser feita já”, explicou Ben Hur.

O presidente da Casa destacou ainda que a devolução não é apenas uma simples antecipação de orçamento não utilizado e sim o fruto de uma gestão administrativa da Câmara que trabalha para otimizar os recursos públicos no âmbito do Poder Legislativo. “Temos consciência de que cada centavo economizado aqui pode ser aplicado pelo prefeito Hissam lá no Executivo, nos mais variados setores e quem ganha com isso é a população”, pontua Ben Hur.

Destes R$ 8,8 milhões devolvidos agora ao Executivo pela Câmara, R$ 3,3 milhões são referentes a valores não utilizados com o quadro de servidores do Legislativo. Já os outros R$ 5,5 milhões estavam originalmente destinados à ampliação da estrutura operacional da Casa.

Ainda conforme Ben Hur, embora a Câmara não possa carimbar a destinação do recurso público devolvido ao Executivo, já que esses entram nos cofres municipais da Prefeitura como fonte livre, o prefeito Hissam afirmou que pretende utilizar os valores em melhorias no sistema de transporte coletivo da cidade. “A gente sabe que são dezenas de milhares de pessoas que utilizam os ônibus do TRIAR diariamente e que manter esse transporte público de excelência como é o nosso requer investimento. Então, ficamos muito felizes em poder contribuir com isso”, finalizou Ben Hur.

Foto: Waldiclei Barboza

Edição n.º 1383